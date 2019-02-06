Galatasaray kupada avantajı kaptı

Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'in ilk ayağında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 yendi. Sahasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş için avantaj sağladı. Turun Hatay'daki ayağı ise 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu turun galibi, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe müsabakasının galibi ile mücadele edecek.