Galatasaray kupada farklı turladı

Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı. Sarı-kırmızılılarda gollerin hepsi farklı futbolculardan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 7-0'lık skorla galip ayrıldı ve bir üste tura adını yazdırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelede Süper Lig'deki maçlardan farklı 11 oynatırken, aynı zamanda da farklı formasyon denedi ve sahaya çift forvetle çıktı.

Haris Seferovic ilk golünü kaydetti

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray'da birçok futbolcu ilkleri yaşadı. Sarı-kırmızılıların İsviçreli forveti Haris Seferovic, resmi maçlardaki ilk golünü Kastamonuspor'a karşı kaydetti. Mücadelenin 39. dakikasında sahneye çıkan Seferovic, takımının ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu 90 dakika süre aldı.

Milot Rashica ilk kez 11 oynadı, golünü attı

Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Kastamonuspor maçıyla ilk kez bir maçta 11'de başladı. Kosovalı futbolcu, maçın 56. dakikasında attığı golle de sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Rachica 63. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Mathias Ross ilk maçında gol sevinci yaşadı

Bu sezon başında transfer edilen Danimarkalı savunmacı Mathias Ross da, Kastamonuspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletti. Daha önce kadroda yer bulamayan Ross, ilk maçında gol de attı. 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında takımının 5. golünü kaydetti. Genç futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Bafetimbi Gomis gol sayısını 5'e çıkardı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı. Deneyimli futbolcu kupada da gollerine devam etti ve bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e çıkardı. 37 yaşındaki futbolcu maçın 53. dakikasında takımının 3. golünü attı. Müsabakaya 11'de başlayan Gomis, 90 dakikada oynadı.

Kerem sonradan oyuna dahil oldu, gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kastamonuspor maçına yedeklerde başladı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri de havalandırdı. Maçın 74. dakikasında gol atan Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'deki 2 golünün ardından 3. gol sevincini yaşadı.

Hamza Akman ilk kez rakip fileleri havalandırdı

Galatasaray'ın genç futbolcuları maçın ilerleyen dakikalarında süre aldı. Altyapıdan çıkan Hamza Akman, Baran Aksaka ve Metehan Baktacı oyuna sonradan dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu Hamza Akman ayrıca 81. dakikada attığı golle A Takım ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü ise 27. dakikada Kastamonusporlu futbolcu Ramazan Işık kendi kalesine attı.