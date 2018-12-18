Galatasaray kupada yine gençlere şans verdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında alt yapıdan 6 isme şans verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Keçiörengücü karşısında ilk 11'de alt yapıdan 4 isme şans verdi. Sarı-kırmızılılarda İsmail Çipe, Celil Yüksel, Atalay Babacan ve Yunus Akgün 11'de başladı. Oyuna daha sonra Ali Yavuz Kol ve Malik Karaahmet girdi. Maçta görev alan Malik, A Takım'da ilk kez forma giydi.

Ankara'da oynanan ilk maçta Galatasaray genç futbolcu ağırlıklı bir kadro ile sahada mücadele etmişti.