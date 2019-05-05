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Galatasaray liderliği aldı

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 63’e çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 63'e çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.


Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, ligin yeni lideri oldu. Başakşehir'in bu hafta deplasmanda Sivassspor ile berabere kaldı ve puanını 63'e çıkardı. Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da puanını 63'e yükseltti ve averajla liderliği yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon en son 9. haftada lider koltuğunda bulunuyordu. Cimbom böylece 21 hafta sonra zirveye yerleşmiş oldu.

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