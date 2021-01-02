İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray liderliği kaptırdı

Galatasaray, Antalyaspor beraberliği ile puanını 30’a yükselti fakat aynı puandaki Alanyaspor’un attığı gol sayısı daha fazla olduğu için ikinci sıraya geriledi.

Galatasaray, Antalyaspor beraberliği ile puanını 30'a yükselti fakat aynı puandaki Alanyaspor'un attığı gol sayısı daha fazla olduğu için ikinci sıraya geriledi.


Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, evinde mücadele ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 30'a yükselti fakat averajla ikinci sıraya geriledi. Alanyaspor da evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etmesiyle puanını 30'a çıkardı. Alanya, Galatasaray'dan daha fazla gol attığı için liderlik koltuğuna oturdu.


Sarı-kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.