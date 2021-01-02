Galatasaray liderliği kaptırdı

Galatasaray, Antalyaspor beraberliği ile puanını 30’a yükselti fakat aynı puandaki Alanyaspor’un attığı gol sayısı daha fazla olduğu için ikinci sıraya geriledi.
Galatasaray, Antalyaspor beraberliği ile puanını 30'a yükselti fakat aynı puandaki Alanyaspor'un attığı gol sayısı daha fazla olduğu için ikinci sıraya geriledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, evinde mücadele ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 30'a yükselti fakat averajla ikinci sıraya geriledi. Alanyaspor da evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etmesiyle puanını 30'a çıkardı. Alanya, Galatasaray'dan daha fazla gol attığı için liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.