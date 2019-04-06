İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Galatasaray ligde 13 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.


Spor Toto Süper Lig'de son olarak 14. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'u yenden sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Söz konusu 13 müsabakada Aslan 9 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez rakipleri ile yenişemedi.


Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile berabere kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.