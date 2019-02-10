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Galatasaray, ligde 7 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Tranbzonspor'u mağlup ederek, zirve yarışında M. Başakşehir takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Trabzon galibiyetiyle ligde üst üste 7 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, ligde en son deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Cimbom, bu müsabakadan sonra Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Sivasspor, MKE Ankaragücü, DG Sivasspor ve Trabzonspor'u mağlup etti.

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