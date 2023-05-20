Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.
Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Aslan maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle ligde 17. iç saha maçını oynadı ve yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evinde Süper Lig'de oynadığı son 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom sahasında sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.