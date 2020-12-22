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Galatasaray, ligde iç sahadaki 4. galibiyetini aldı

Göztepe maçı ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 7.

Göztepe maçı ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 7. karşılaşmasına çıkan Galatasaray, iç sahadaki 4. galibiyetini elde etti.


Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki 7. maçını oynadı. Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde iç sahadaki 4. galibiyetini elde etti. Aslan geride kalan karşılaşmalarda 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Cimbom tek yenilgisini Alanyaspor karşısında yaşadı.


Galatasaray bu oynadığı 7 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

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