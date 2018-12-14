Galatasaray ligde moral arıyor

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Medipol Başakşehir karşısında alacağı 3 puanla ligdeki kötü seriyi bitirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda lider M. Başakşehir ile mücadele edecek. Ligde son maçlarda galip gelmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'de 3 puan alıp, zirve ile puan farkını azaltmak istiyor. Lige verilecek araya da mutlu girmek isteyen Aslan, kalan iki maçta kaza yapmak istemiyor.

Ligde 7 maçta 1 kez kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 haftada sadece 1 kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu süreçte Kayserispor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geriye kalan maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aslan; Bursaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2, Konyaspor ile 1-1 ve Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a da 1-0 mağlup oldu.

Deplasmanda 7'de 3 yaptı

Galatasaray bu sezon şu ana kadar deplasmanda 7 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 3 kez galip gelirken, 4 defa ise rakiplerine 3 puan kaptırdı. Aslan rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gol gördü. Galatasaray bu sezon dış sahada Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sahadan 3 puanla ayrıldı.

3 sakat, 1 cezalı

Galatasaray'da Başakşenir maçında Ryan Donk kırmızı kart cezasından dolayı, Sinan Gümüş, Younes Belhanda ve Emre Akbaba da sakatlığından dolayı kadroda yer alamayacak. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da Fenerbahçe derbisi sonrası aldığı cezaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca genç futbolcu Ozan Kabak sarı kart sınırında bulunuyor.

Cezaları biten Fernando, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz ise takımındaki yerini alabilecek.