Galatasaray ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığının ardından yeşil sahalara dönen Emre Akbaba, oynadığı ikinci maçında ikinci golünü kaydederken, Falcao da ligdeki 4. golünü attı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Emre Akbaba, Radamel Falcao'nun golleri ile 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aslan puanını 30'a çıkarırken, Denizli ekibi ise 22'de kaldı.

Emre Akbaba sahalara hızlı giriş yaptı

Sakatlığının ardından ilk resmi maçına kupada Çaykur Rizespor karşısında çıkan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, maçta 1 gol de kaydetmişti. Ligdeki Denizlispor müsabakasına da 11'de başlayan Emre, 26. dakikada rakip fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu böylece 2 maçta 2 gol atarak sahalara hızlı giriş yapmış oldu.

Falcao ligdeki 4. golünü kaydetti

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da sahneye çıktı. İlk yarıda mutlak pozisyonlardan yararlanamayan Falcao, 57. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte bu sezon Süper Lig'de 4. gol sevincini yaşadı. Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray'da 4 futbolcu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu isimlerden Marcao, 4. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmandaki Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Sarı kart sınırında ayrıca Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük vardı.

Saracchi'den ilk resmi maçında asist

Galatasaray forması ile ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıkan Marcelo Saracchi ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Uruguaylı sol bek ilk maçında bir de asist yaptı. Emre Akbaba'nın golünde pası veren isim oldu.

Öte yandan Falcao'nun golünde de asist yapan isim Michael Seri oldu. Seri bu sezon ligdeki 2. asisti yaptı.

Jesse Sekidika ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi müsabakasına çıktı. Maça yedek başlayan Sekidika, 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil oldu.

Maçı 33 bin 9 seyirci izledi

Galatasaray - Denizlispor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 33 bin 9 biletli seyirci takip etti. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Maç boyunca tezahüratlarını sürdüren taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara destekleriyle yanlarında olduğunu gösterdi. Denizlispor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Evdeki yenilmezlik 4 maça çıktı

Ligde evinde en son 12. haftada Medipol Başakşehir'e mağlup olan Galatasaray, bu maçın ardından oynadığı 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraber elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alanyaspor, Antalyaspor ve Denizlispor'u mağlup ederek, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı.