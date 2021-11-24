Galatasaray, Marsilya maçı hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmasının gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde de Marsilya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Galatasaray ile Marsilya yarın saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.