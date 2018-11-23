Galatasaray milli maç sonrası yine yenilmedi

Sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon milli maçların ardından mağlubiyet yüzü görmedi. Eylül ayındaki milli mesaiden sonra evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yenen, Ekim ayındaki aradan sonra da iç sahada Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Aslan, yine bir milli takım dönüşünde oynadığı Konyaspor'u mağlup olmadı.