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Galatasaray milli maç sonrası yine yenilmedi

Galatasaray, bu sezon milli maçlardan dolayısıyla verilen 3 arada da rakiplerine mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon milli maçların ardından mağlubiyet yüzü görmedi. Eylül ayındaki milli mesaiden sonra evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yenen, Ekim ayındaki aradan sonra da iç sahada Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Aslan, yine bir milli takım dönüşünde oynadığı Konyaspor'u mağlup olmadı.

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