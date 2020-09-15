Galatasaray, Neftçi Bakü hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki grup halinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Neftçi Bakü karşılaşması için yarın sabah saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Bakü'ye hareket edecek olan Galatasaray, müsabaka öncesi son antrenmanını yarın TSİ 17.30'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.