Galatasaray - Ofspor maçını 23 bin 5 taraftar izledi

Galatasaray ile Ofspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 23 bin 5 taraftar takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig takımlarından Ofspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu. Bu müsabakada Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadeleyi toplam 23 bin 5 taraftar takip etti.