Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'ndan seçimin yapılması için tavsiye kararı

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda oy birliğiyle, Burak Elmas yönetimine seçimli genel kurula gitmesi yönünde tavsiye kararı alındı.

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Üyelerden Hayri Kozak, divan kurulunun seçim tavsiyesi alması konusunda öneride bulundu. Bunun üzerine toplantıda tavsiye kararı alabilmek için yeterli çoğunluğun bulunmadığını söyleyen Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Alacağımız tavsiye kararının hiçbir bağlayıcılığı yok ama şeklen bir oylama yapıp, buradan güçlü bir şekilde bu tavsiyenin çıkıp çıkmadığını görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sonrasında yönetim kuruluna 21-28 Mayıs tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul düzenlemesi için tavsiyesi verilmesi amacıyla oylamaya yapıldı. Yaklaşık 300 divan kurulu üyesinin katıldığı oylamada, oy birliği ile sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi tavsiyesi kararı alındı.