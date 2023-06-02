İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'ye para ödeyecek

Galatasaray’ın eski futbolcusu Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılılara karşı açtığı davayı kazandı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılılara karşı açtığı davayı kazandı.


Galatasaray, sezon başında Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Sonrasında 31 yaşındaki sağ bek Omar Elabdellaoui, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurarak, dava açmıştı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, feshin haksız olduğuna karar verdi. Böylece, Galatasaray Kulübü Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 Euro ve işleyen faizin ödenmesine, 45 gün içinde ödenmediği takdirde de kulübe transfer yasağının getirilmesine karar verildi.

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