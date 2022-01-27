Galatasaray, önce statta sonra tesislerde çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün iki antrenmanla devam etti.

İlk antrenman Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapıldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından interval koşularla birlikte pas antrenmanı gerçekleştirdi. Ardından dar alanda hücum varyasyonları ve çift kale maçla çalışma tamamlandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Öte yandan milli takım kampındaki Mostafa Mohamed antrenmanlarda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk ise günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, yarın 13.00'teki özel maçta Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.