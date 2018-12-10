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Galatasaray Portekiz takımları ile 6 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Portekiz temsilcileri ile bugüne kadar 6 mücadeleye çıktı.

Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 3 kez galip gelirken, 3 defa ise mağlup oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın evinde Porto ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Portekiz ekipleri ile 7. müsabakasına çıkacak. İlk olarak 6 Kasım 2008'de Benfica ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, mücadeleden Emre Aşık ve Ümit Karan'ın golleri ile 2-0 galip ayrıldı.


Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında Portekiz ekiplerinden Benfica, Braga ve Porto ile oynadı. Bu üç takımla toplam 6 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrılırken, 3 defa da rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.


Porto ile daha önce 1 kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki maçı 1-0 kaybetti.

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