Galatasaray Portekiz takımları ile 6 kez karşılaştı

Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 3 kez galip gelirken, 3 defa ise mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın evinde Porto ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Portekiz ekipleri ile 7. müsabakasına çıkacak. İlk olarak 6 Kasım 2008'de Benfica ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, mücadeleden Emre Aşık ve Ümit Karan'ın golleri ile 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında Portekiz ekiplerinden Benfica, Braga ve Porto ile oynadı. Bu üç takımla toplam 6 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrılırken, 3 defa da rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Porto ile daha önce 1 kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki maçı 1-0 kaybetti.