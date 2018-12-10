Galatasaray Porto'ya hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Porto maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim bir süre sohbet etti.