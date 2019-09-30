İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, PSG maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynayacağı Paris Saint Germain maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynayacağı Paris Saint Germain maçının hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde, basına 15 dakikası açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve düz koşu ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde ise PSG maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda sakatlığından dolayı Mario Lemina yer almadı.


Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.