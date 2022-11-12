Galatasaray puan farkını 2'ye düşürdü

Galatasaray, Başakşehir’i mağlup etmesiyle Spor Toto Süper Lig’de lider Fenerbahçe ile puan ile farkını 2’ye düşürdü.
Galatasaray, Başakşehir'i mağlup etmesiyle Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile puan ile farkını 2'ye düşürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece Dünya Kupası öncesinde büyük moral buldu. Lider Fenerbahçe'nin de evinde Giresunspor'a yenilmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puan farkını 2'ye düşürdü.
Ligde Fenerbahçe'nin 29, Galatasaray'ın da 27 puanı bulunuyor.