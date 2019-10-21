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Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümde Real Madrid müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.


Antrenmanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao takımla yer almadı.

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