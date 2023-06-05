Galatasaray şampiyonluğu Cemiyet'te kutladı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kutlamalar, Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde devam etti.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra şampiyonluk kupasını aldı. Yöneticiler, futbolcular ve teknik ekip, Nef Stadyumu'nda yapılan etkinlikte şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızılılarda kutlamalar Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde de devam etti. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarla birlikte 23. Süper Lig şampiyonluğunun sevincini doyasıya yaşadı.