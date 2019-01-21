İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, Semih Kaya'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya’nın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'nın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sparta Prag ile bu transfer için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şöyle:


"Semih Kaya ve kulübü Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.