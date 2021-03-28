Galatasaray seride 1-0 öne geçti

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali’nde sahasında karşılaştığı BOTAŞ’ı 64-51 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı BOTAŞ'ı 64-51 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
Galatasaray: Steinberga 17, Whitcomb 14, Holingsvorth 7, Sude Yılmaz 6, Prints 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Asena Yalçın 4, Rusell 2, Meltem Yıldızhan 2, Miray Balotu 2, Cansu Köksal
Başantrenör: Efe Güven
BOTAŞ: Ayşe Cora 17, Williams 14, Sehernaz Çidal 13, Marina Baş 7, Büşra Akbaş, Bahar Çağlar Ökten, Fatma Bayram
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
1. Periyot: 21-19 (Galatasaray lehine)
Devre: 40-26 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 51-40 (Galatasaray lehine)