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Galatasaray seride 1-0 öne geçti

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali’nde sahasında karşılaştığı BOTAŞ’ı 64-51 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı BOTAŞ'ı 64-51 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Can Mavisu, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre


Galatasaray: Steinberga 17, Whitcomb 14, Holingsvorth 7, Sude Yılmaz 6, Prints 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Asena Yalçın 4, Rusell 2, Meltem Yıldızhan 2, Miray Balotu 2, Cansu Köksal


Başantrenör: Efe Güven


BOTAŞ: Ayşe Cora 17, Williams 14, Sehernaz Çidal 13, Marina Baş 7, Büşra Akbaş, Bahar Çağlar Ökten, Fatma Bayram


Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu


1. Periyot: 21-19 (Galatasaray lehine)


Devre: 40-26 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 51-40 (Galatasaray lehine)

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