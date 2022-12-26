İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.