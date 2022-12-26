Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.