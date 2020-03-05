İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 25.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 5 dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.