Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına hemen başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao, Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in ileri tetkikleri yarın yapılacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Marcao, Saracchi ve Emre'nin durumu yarın belli olacak

Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao Teixeira ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi. Üç futbolcunun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray yarın izin yapacak ve Sivasspor maçı hazırlıklarını salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.