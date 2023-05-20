Galatasaray - Sivasspor maçını 44 bin 992 taraftar izledi

Galatasaray ile Sivasspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 44 bin 992 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Sivas mücadelesinde de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 44 bin 992 taraftar izledi. Sivassporlu taraftarlar da deplasman tribündeki yerini aldı.