Galatasaray, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş, kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı. Emre Akbaba ise fizyoterapistler eşliğinde salonda çalışma gerçekleştirdi.