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Galatasaray, Sivasspor'a hazır

Spor Toto Süper Lig’de yarın evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra pas destek çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.


Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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