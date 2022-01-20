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Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’ya mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 11 maçta 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 11 maçta 1 galibiyet aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.

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