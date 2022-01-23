Galatasaray son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 12 maçta 1 galibiyet aldı.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 12 maçta 1 galibiyet aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.