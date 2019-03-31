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Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat oyunu kullandı

Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oyunu Üsküdar’da kullandı.

Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oyunu Üsküdar'da kullandı.


Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oy vermek için Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'na geldi. Polat, 2234 numaralı sandıkta oy verdikten sonra okuldan ayrıldı.

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