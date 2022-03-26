Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 olağan genel kurul toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı basına kapalı olarak yapılıyor. Genel kurul divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

2021 yılının mali ve idari ibra oylamasının nasıl yapılacağı görüşüldü. Daha sonra yapılan oylamada oy birliği ile kapalı olarak yapılması kararlaştırıldı.

Mustafa Cengiz dönemi ayrı, Burak Elmas dönemi ayrı ayrı oylanacak.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddeleri şöyle:

1 - Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4 - Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5 - Faaliyet raporunun sunulması,

6 - Denetim Kurulu raporunun okunması,

7 - Raporlar hakkında görüşme,

8 - Yönetim Kurulu'nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9 - Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10 - Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

11 - 2022 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

12 - Dilekler