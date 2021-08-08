Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın son kısmına interval koşular yapıldı. Antrenmanın ardından Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.