İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3.

Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.


Müsabakanın oynanacağı McDiarmid Park'ta Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, St. Johnstone ile McDiarmid Park'ta saat 21.00'de karşılaşacak.

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