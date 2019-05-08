Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra takım halinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Konstantinos Mitroglou'nun tedavisine devam edildi.

Antrenmanın ardından kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.