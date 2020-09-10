İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Yeni transfer Oghenekaro Peter Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.


Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam saat 17.30'da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.