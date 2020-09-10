Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transfer Oghenekaro Peter Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam saat 17.30'da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.