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Galatasaray, taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 19.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

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