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Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 34.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına devam etti.


Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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