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Galatasaray tarafından takımına tepki, Ankaragücü'ne alkış

Galatasaray taraftarları, 2-0 galip durumdan 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası takımlarına tepki gösterirken, rakip futbolcuları ise alkışladı.


Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-0 öndeyken 10 kişi kalan rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğün çalmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, kendi takımlarına tepki gösterdi. Taraftar bir süre takımlarını ıslıkladı.


Galatasaray taraftarları futbolcuları ıslıklarken, Ankaragücü futbolcularını ise alkışladı. Sarı-lacivertli futbolcular da sarı-kırmızılı taraftarlara alkışla karşılık verdi.

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