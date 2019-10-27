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Galatasaray taraftarı Beşiktaş Park'ta

Derbide takımlarını yalnız bırakmayan 2 bin 500 Galatasaray taraftarı, Beşiktaş Park’a giriş yaptı.

Derbide takımlarını yalnız bırakmayan 2 bin 500 Galatasaray taraftarı, Beşiktaş Park'a giriş yaptı.


Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Taksim Gezi Park'ında toplanan 2 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, deplasman tribününe alındı. Saat 15.00'te parkta toplanan Galatasaray taraftarı, iki ayrı güvenlik noktasında üst araması ve bilet kontrolünün ardından saat 16.30'da Beşiktaş Park'ta kendilerine ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini aldı.


İzdiham olmaması adına kolluk kuvvetleri birkaç güvenlik noktası oluşturarak, taraftarların bölüm bölüm stada girişlerine izin verdi.

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