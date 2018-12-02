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Galatasaray taraftarı Vodafone Park'a ulaştı

Beşiktaş-Galatasaray debisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park’a ulaştı.

Beşiktaş-Galatasaray debisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı. Yaklaşık 2 bin 500 Galatasaraylı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Taksim Gezi Parkı'ndan Vodafone Park'a yürüyerek geldi.


Vodafone Park'a giriş esnasında polis kontrolünden geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, stada olaysız bir şekilde giriş yaptı.

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