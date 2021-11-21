İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili koreografi yaptı.


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Korona virüs salgını sonrasında Nef Stadyumu'nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi.


Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görselleri açtı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.