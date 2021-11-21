Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Korona virüs salgını sonrasında Nef Stadyumu'nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görselleri açtı.