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Galatasaray taraftarından TFF ve Cüneyt Çakır'a tepki

Beşiktaş derbisi için Vodafone Park deplasmanına gelen Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem Cüneyt Çakır aleyhinde tezahüratlarda bulundu.


Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıları deplasmanda taraftar yalnız bırakmadı. 3 bin civarı taraftar, müsabaka boyunca takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepkili olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören aleyhinde de tezahüratlar yaparak istifaya davet etti.

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