Galatasaray taraftarından TFF ve Cüneyt Çakır'a tepki

Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıları deplasmanda taraftar yalnız bırakmadı. 3 bin civarı taraftar, müsabaka boyunca takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepkili olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören aleyhinde de tezahüratlar yaparak istifaya davet etti.