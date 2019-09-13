İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray taraftarından TFF'nin kararlarına tepki

Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kararlara tepki olarak Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında sessizce oturma eylemi yaptı.

Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararlara tepki olarak Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında sessizce oturma eylemi yaptı. Taraftarlar ayrıca çeşitli pankartlar açarak kararları protesto etti.


Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa maçında Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dönemde verdiği kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı', ‘Biz buradayız, durdursanıza Galatasaray'ı', ‘Galatasaray tek, siz hepiniz' ve ‘Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak' ve ‘Galatasaray'ın Galatasaray'dan başka dostu yoktur' pankartları açarak tepkilerini ortaya koydu.


Taraftarlar ayrıca maçın ilk 3 dakikasında koltuklardan kalkmayıp, sessiz kalarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.