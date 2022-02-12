İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray taraftarından yönetime protesto

Galatasaray-Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.

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