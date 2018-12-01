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Galatasaray, taraftarının önünde Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, taraftarının önünde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlandı.


Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftarlara açık olan gerçekleşen idman Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışması ile devam etti. İdman yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.


Antrenmanın ardından orta sahada yuvarlak oluşturan teknik ekip ve futbolcular taraftarın desteğinden dolayı alkışladı.

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